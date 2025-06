Nach den starken Kursgewinnen im Wonnemonat Mai deutet sich beim DAX ein Fehlstart in den Juni an. Belastungsfaktor ist wieder einmal US-Präsident Donald Trump, der im Zollstreit mit der EU die nächste Eskalationsstufe zündet. Außerdem seien die Verhandlungen mit China in die falsche Richtung gelaufen. Auf Seiten der deutschen Großkonzerne stehen Heidelberg Materials, Hensoldt, K+S, SAP, Ströer, Thyssenkrupp und Zalando im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...