The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2025



ISIN Name

CA19243C1005 COGNETIVITY NEUROC. LTD

GB00BDVZYZ77 INTL.DISTRI.SVCS. LS -,01

KYG9482E1008 GOGOX HLDGS DL 0,000002

NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25

NO0012785098 AWILCO DRILL.(SNDR)LS-,02

SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1

SE0012558617 LIPIDOR AB

US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01

XS2034068432 TRIV.PACK.FI 19/26 REGS

XS2059777594 LHMC FINCO 2 19/25 REGS





© 2025 Xetra Newsboard