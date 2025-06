Das Instrument FCC ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025The instrument FCC ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.06.2025Das Instrument ZCB AU000000ZNC9 ZENITH MINERALS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025The instrument ZCB AU000000ZNC9 ZENITH MINERALS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.06.2025Das Instrument VG8 DE0005479307 VARENGOLD BANK AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument VG8 DE0005479307 VARENGOLD BANK AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025Das Instrument TG50 AU0000223505 LANTHANEIN RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument TG50 AU0000223505 LANTHANEIN RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025Das Instrument 6FN SE0007280326 KLARIA PHARMA HOLDING AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument 6FN SE0007280326 KLARIA PHARMA HOLDING AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025Das Instrument A44 ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument A44 ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025Das Instrument 087 GB00BD7XPJ64 NEWRIVER REIT LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument 087 GB00BD7XPJ64 NEWRIVER REIT LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025Das Instrument 988 CA27785T2092 EAT+BEYOND GLB HLD.O.N EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2025The instrument 988 CA27785T2092 EAT+BEYOND GLB HLD.O.N EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2025 and ex capital adjustment on 19.06.2025