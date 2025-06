© Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Nestle, Zalando, SAP und Hensoldt: So bewerten Top-Analysten die Aktien. Ein Überblick.JPMorgan stuft Nestle auf "Neutral" Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Mit dem Wechsel des Verwaltungsratspräsidenten könne bei dem Nahrungsmittelkonzern ein neues Kapital aufgeschlagen werden, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Bernstein Research stuft Zalando auf "Underperform" Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Viele Einzelhandelsunternehmen, wie auch der deutsche Modehändler, hätten "Retail as a …