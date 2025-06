The following instruments on XETRA do have their first trading 21.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.06.2025Aktien1 CH1430134226 Amrize AG2 NL0010407946 Triodos Bank NV3 AU0000397705 Greatland Rescources Ltd.4 CA0489241046 Atlas Energy Corp.5 US50125G3074 KULR Technology Group Inc.6 CA6752224007 OceanaGold Corp.7 US85859N3008 Stem Inc.8 CA92539Q6040 VERSES AI IncAnleihen/ETF1 XS3103603091 Benteler International AG2 US44891CDX83 Hyundai Capital America3 XS3101501776 Schweden, Königreich4 US91324PFR82 UnitedHealth Group Inc.5 US91324PFP27 UnitedHealth Group Inc.6 US91324PFN78 UnitedHealth Group Inc.7 XS3093360389 Al Mi'yar Capital S.A.8 USP06518AL18 Bahamas, Commonwealth of ...9 XS3087220664 Cheplapharm Arzneimittel GmbH10 XS3101867169 Public Property Invest ASA11 XS3099153051 Swisscom Finance B.V.12 XS3103696087 Telefonica Emisiones S.A.U.13 XS3101499187 Ungarn, Republik14 XS3101499773 Ungarn, Republik15 XS3103624337 Achmea Bank N.V.16 XS3099152756 Bankinter S.A.17 DE000DW6AJM1 DZ BANK AG18 DE000DW6AJL3 DZ BANK AG19 US44891CDU45 Hyundai Capital America20 US09261HBG11 Blackstone Private Credit Fund21 XS3103589670 Caixabank S.A.22 XS3103589167 Caixabank S.A.23 XS3101875931 Darling Global Finance B.V.24 US29379VCL53 Enterprise Products Operating LLC25 XS3101855313 Gatwick Funding Ltd.26 DE000A3MQTC9 Hamburg, Freie und Hansestadt27 US44891CDW01 Hyundai Capital America28 US500769KL78 Kreditanstalt für Wiederaufbau29 US56087FAC86 MakeMyTrip Ltd.30 FR0014010ME0 SEB S.A.31 XS3100773996 SES S.A.32 XS3100767915 SES S.A.33 XS3101499260 Ungarn, Republik34 IT0005656282 UniCredit S.p.A.35 US91324PFQ00 UnitedHealth Group Inc.36 DE000CZ45ZX2 Commerzbank AG37 US44891CDV28 Hyundai Capital America38 DE000HEL0HX9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HEL0HW1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale