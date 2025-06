Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA39032G1046 Great Eagle Gold Corporation 24.06.2025 CA63176A1030 Natbridge Resources Ltd. 25.06.2025 Tausch 1:1

SE0022239901 Opsy Holding AB 24.06.2025 SE0025399199 Opsy Holding AB 25.06.2025 Tausch 10:1

CA89141H1055 Torrent Gold Inc. 24.06.2025 CA89141H2046 Torrent Gold Inc. 25.06.2025 Tausch 10:1





