he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2025



ISIN Name

CA39032G1046 GREAT EAGLE GOLD CORP.

CA50075X1024 KRAKEN ENERGY CORP.

CA89141H1055 TORRENT GOLD INC.

DE000A288904 COMPUGROUP MED. NA O.N.

NL0010949392 CNOVA NV EO -,05

SE0022239901 OPSY HOLDING AB O.N.

US387328AE75 GRANIT.CONST 24/30 CV

US465741AP18 ITRON 24/30 CV 144A

US69349HAE71 TXNM ENERGY 24/54 CV 144A

XS2010027535 SHERW.FING 21/27 FLR

XS2423013742 EDREAMS ODI. 22/27 REGS





