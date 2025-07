The following instruments on XETRA do have their first trading 09.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.07.2025Aktien1 BE0974499312 EnergyVision2 US9618842028 Next Technology Holding Inc.3 ES0105884011 Cirsa Enterprises S.A.4 JP3863050005 GMO Internet Inc.5 FR0014010H01 Semco Technologies6 SE0023849583 Spiffbet AB7 FR001400SUB7 Compagnie du Cambodge8 US09175A2069 BitMine Immersion Technologies Inc.9 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd.10 ES0105725008 EBRO EV Motors S.A.11 CA04021P1018 Argo Graphene Solutions Corp.12 CA45829F1009 Intellistake Technologies Corp.13 GB00BNG90H86 Mast Energy Developments PLCAnleihen1 XS3111004241 Societatea Energetica Electrica S.A.2 XS3117840309 Volkswagen Financial Services N.V.3 XS3112834133 Logicor Financing S.à.r.l.4 FR0014011904 TDF Infrastructure SAS5 CA135087T537 Canada, Government of...6 DE000BU0E311 Deutschland, Bundesrepublik7 XS3119443557 International Bank for Reconstruction and Development8 IT0005659146 Banca Sella Holding S.p.A.9 US11135FCM14 Broadcom Inc.10 DE000A4R2L42 Kreditanstalt für Wiederaufbau11 CH1108681938 Redhat MTN PLC12 XS3114269155 Toyota Finance Australia Ltd.13 DE000HEL0JU1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0JF2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0JE5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0JD7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0JB1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0JA3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0H84 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0H76 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale