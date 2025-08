Der Wolframkrieg 2025: Warum Guardian Metal die Pentagon-gestützte Antwort auf Chinas Dominanz ist

Anzeige / Werbung Das hier ist nicht nur eine weitere Rohstoffstory - es ist nationale Sicherheit in Aktion. Und Guardian Metal Resources könnte Amerikas stärkste Trumpfkarte im globalen Wolframkrieg sein. Dieser Artikel wird im Namen von Guardian Metal Resources (WKN: A414DM | SYM: K8J0) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Wolfram ist kein gewöhnliches Industriemetall - es ist eine strategische Waffe. Im Jahr 2025 hat sich das Rennen um kritische Rohstoffe zu einem geopolitischen Showdown entwickelt. Mit über 80% Marktanteil kontrolliert China den globalen Nachschub - und der Westen gerät zunehmend unter Druck. Inmitten dieses Spannungsfelds positioniert sich ein Unternehmen mit zwei entscheidenden Erfolgen:



Guardian Metal Resources Plc (AIM: GMET | WKN: A3EF1U | SYM: 8TM) - direkt gefördert vom US-Verteidigungsministerium und mit 27 Millionen US-Dollar frischem Kapital voll durchfinanziert.



Damit ist Guardian das einzige US-fokussierte Wolfram-Explorationsunternehmen mit staatlicher Unterstützung und institutioneller Rückendeckung. Zum Vergleich: Almonty Industries - ein kanadisch börsennotiertes, global agierendes Wolframunternehmen - punktet zwar mit einem beeindruckenden Projektportfolio (u.a. in Südkorea), trägt jedoch erhebliches geopolitisches Risiko und keine direkte Bindung zur US-Regierung. Guardian vs. Almonty: Zwei Wege - aber nur einer führt in die strategische Unabhängigkeit

Unternehmen Fokus Projekte Jurisdiktion Staatliche Unterstützung (USA) Status Guardian Metal Versorgung der USA Pilot Mountain, Tempiute Nevada, USA Ja (DPA Title III) PFS in Arbeit Almonty Industries Global Sangdong (KOR), Panasqueira (PT), Spanien Südkorea, Portugal, Spanien Nein Sangdong im Hochlauf Wolfram: Das kritische Metall ohne Alternative Wolfram ist essenziell für: Panzerbrechende Munition

Triebwerke in der Luft- und Raumfahrt

Halbleiter und Mikrochips

Bohrer, Werkzeuge, Energiekomponenten Dank seines extrem hohen Schmelzpunkts und seiner Härte ist es unverzichtbar für moderne Rüstung, Raumfahrt und Industrie. Das Problem: China kontrolliert über 80% der weltweiten Produktion.

Und mit dem kompletten Exportverbot im Februar 2025 hat Peking die Märkte aufgeschreckt. Preise explodierten, Lieferketten brachen - und Regierungen mussten handeln. Guardian: Das einzige US-gestützte Wolframunternehmen mit klarem Weg zur Produktion Guardian besitzt zwei hochkarätige Wolframprojekte in Nevada: Pilot Mountain Größtes unerschlossenes Wolframvorkommen der USA Historische Ressource: 12,53 Mio. t @ 0,27% WO3 Exzellente Infrastruktur: Straße, Wasser, Strom vorhanden

Tempiute Historischer US-Produzent (größte Mine der 1980er) Bestehende Schächte und Wasserzufuhr Bohrprogramm für 2025 zur Ressourcenerweiterung



Und jetzt kommt das Alleinstellungsmerkmal:

Guardian erhält direkte Unterstützung vom Pentagon. "Jetzt ist der Moment, in dem die USA wieder eine zuverlässige, heimische Quelle für Wolfram aufbauen müssen." - CEO Oliver Friesen Defense Production Act (DPA Title III): Wenn das Pentagon zahlt, ist es strategisch

Der Zuschuss in Höhe von 6,2 Mio. US-Dollar wurde durch den Defense Production Act Title III bereitgestellt - dasselbe Gesetz, das zur Finanzierung von Chipfabriken und Impfstoffproduktion genutzt wurde. Das bedeutet: Nicht-verwässerndes Kapital - kein Rückzahlungsdruck

- kein Rückzahlungsdruck Offizieller Status als sicherheitskritisches Metallprojekt

Bevorzugte Genehmigungsprozesse und öffentliche Sichtbarkeit

Langfristige politische Rückendeckung für strategische Gespräche Das ist kein spekulativer Explorer - Guardian ist ein Infrastrukturprojekt der nationalen Sicherheit. Almontys Stärke - aber auch seine Schwäche Almonty Industries macht global einen soliden Job. Die Sangdong-Mine in Südkorea soll ab 2026 eine der größten nicht-chinesischen Quellen für Wolfram werden. Abnahmeverträge bestehen bereits. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Keine Projekte in Nordamerika

Zentrale Abhängigkeit von Asien - Südkorea ist stabil, aber geografisch konfliktanfällig

- Südkorea ist stabil, aber geografisch konfliktanfällig Keine US-Förderung oder politische Absicherung

Lieferkettenrisiken durch geopolitische Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum Kurz gesagt: Almonty hilft dem Weltmarkt - Guardian hilft Amerika. Souveräne Versorgung vs. globale Abhängigkeit Almonty ist relevant für die Diversifizierung außerhalb Chinas. Aber Guardian ist der Schlüssel zur US-Versorgungssicherheit. Mit zwei Projekten in Nevada - einem Top-Mining-Bundesstaat - und der aktiven Förderung durch das US-Verteidigungsministerium ist Guardian mehr als ein Börsenwert: Es ist eine nationale Antwort auf strategische Rohstoffabhängigkeit. Katalysatoren für Guardian - was Anleger in den nächsten 12 Monaten erwartet Zeitrahmen Meilenstein Q3 2025 Start des Tempiute-Bohrprogramms + erste Ergebnisse Q4 2025 Bohrergebnisse Pilot Mountain (Garnet- & DS-Zone) Q1 2026 Ressourcenupdate Tempiute H1 2026 Abschluss der Pre-Feasibility-Studie Pilot Mountain H2 2026 Gespräche mit Regierungsstellen + BFS-Start Jeder Schritt bringt Guardian näher an die Produktion - und näher daran, Amerikas einziger Wolframproduzent zu werden. Warum Guardian eine Neubewertung verdient Guardian ist aktuell noch ein Microcap - doch mit: Förderung durch das US-Verteidigungsministerium

Zwei strategischen Projekten in Top-Jurisdiktion

Finanzierung bis 2026 vollständig gesichert

Status als kritischer Rohstofflieferant für die USA … wird klar: Der Markt hat das Potenzial dieses Unternehmens noch nicht eingepreist. Fazit: In einer fragmentierten Welt ist Guardian Amerikas Anker für Wolfram Es gibt nur wenige Rohstoffaktien, die folgende Merkmale vereinen: Politische Rückendeckung auf Bundesebene

Reale Chance auf Produktionsstatus

Zugang zu strategischem Kapital

Ein Metall mit keinerlei Substitut

Und Projekte im Herzen der USA

Guardian Metal Resources ist eine dieser seltenen Chancen. Almonty spielt international eine wichtige Rolle -

doch Guardian ist die einzige Aktie, die Amerikas Rohstoffsouveränität wirklich sichert. Das ist mehr als nur ein Investment. Das ist Amerikas Antwort auf Chinas Rohstoffkrieg. Diese Aktie gehört ins Depot.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication). Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen. Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren. Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen. Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten. Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen. Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann. Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien. 3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 3.1 Erklärung zum Insiderhandel Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen. Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten). Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. 3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an: Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen. Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien. Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben. Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko. 4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risikohinweise Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken. Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen. Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen. Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein. Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren. 5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen. Vergütungsdetails Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten. Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen. Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Direkte Beauftragung durch Unternehmen Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind. 6. Zukunftsgerichtete Aussage Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte. Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko. 8. Medieninhaber und Herausgeber: Machai Capital Inc.

Verantwortlicher für den Inhalt: Suneal Sandhu

Zukunftsgerichtete Aussagen

Sofern nicht anders ausdrücklich angegeben, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen sowie bei mündlichen Äußerungen von Vertretern des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, um sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )