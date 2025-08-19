Zug - PSP Swiss Property hat im ersten Halbjahr 2025 mehr Gewinn erzielt. Die Immobiliengesellschaft begründet dies mit unter anderem mit höheren Bewertungen. Für das Gesamtjahr äussert sich PSP vorsichtig optimistisch und bestätigt die bisherige Jahresprognose. Der Liegenschaftsertrag von PSP sank im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent auf 173,9 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolg) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab