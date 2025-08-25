Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03062D1006 Americas Gold & Silver Corp. 25.08.2025 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp. 26.08.2025 Tausch 2,5:1
CA00971M4039 Akanda Corp. 25.08.2025 CA00971M5028 Akanda Corp. 26.08.2025 Tausch 3:1
US16385C1045 Chemomab Therapeutics Ltd. 25.08.2025 US16385C2035 Chemomab Therapeutics Ltd. 26.08.2025 Tausch 4:1
CA75889D1096 Regency Silver Corp. 25.08.2025 CA75889D2086 Regency Silver Corp. 26.08.2025 Tausch 2:1
