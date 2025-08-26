EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG unterzeichnet Absichtserklärung mit Troilus Gold zur Abnahme von Kupferkonzentrat



26.08.2025 / 13:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurubis AG unterzeichnet Absichtserklärung mit Troilus Gold zur Abnahme von Kupferkonzentrat Erwartet werden ca. 75.000 Tonnen Kupfer-Gold-Konzentrat pro Jahr

Lieferung des Konzentrats ist nach Fertigstellung der Troilus-Mine und einer erfolgreichen Finanzierung vorgesehen

CEO Dr. Toralf Haag: "Diese Partnerschaft mit Troilus Gold ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer internationalen Rohstoffbeschaffungsstrategie. Mit hochwertigen Kupferkonzentraten aus Kanada erhöhen wir die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unseres Portfolios." Hamburg, 26. August 2025 - Die Aurubis AG, ein führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat heute eine Absichtserklärung mit Troilus Gold Corp. zur Abnahme von Kupferkonzentrat aus dem Troilus-Projekt in Québec, Kanada unterzeichnet. Die beiden Unternehmen unterschrieben die Vereinbarung in Berlin während des offiziellen Besuchs von Mark Carney, Premierminister von Kanada, Tim Hodgson, kanadischer Minister für Energie und Natürliche Ressourcen, Mélanie Joly, kanadische Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Industrie, im Beisein von Dr. Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Damit sichert sich Aurubis langfristigen Zugang zu hochwertigen Kupferkonzentraten und stärkt zugleich sein globales Rohstoffportfolio. Die Lieferungen sollen nach Fertigstellung der Troilus-Mine und dem Abschluss der Finanzierung beginnen. Geplant ist, dass die Finanzierung durch das ungebundene Kreditgarantieprogramm (UFK) der Bundesregierung unterstützt und von der KfW IPEX-Bank in Zusammenarbeit mit Euler Hermes strukturiert wird. Dr. Toralf Haag, CEO der Aurubis AG, betont: "Diese Partnerschaft mit Troilus Gold ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer internationalen Rohstoffbeschaffungsstrategie. Mit hochwertigen Kupferkonzentraten aus Kanada erhöhen wir die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unseres Portfolios und schaffen eine langfristige, verlässliche Zusammenarbeit." Die Abnahmevereinbarung basiert auf positiven Ergebnissen aus Machbarkeitsstudien des Troilus-Projekts, das voraussichtlich jährlich rund 75.000 Tonnen Kupfer-Gold-Konzentrat produzieren wird. Aurubis setzt sich stark für Nachhaltigkeit ein: Die Kupferkathoden des Unternehmens weisen bereits heute nur etwa die Hälfte des durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks der globalen Kupferindustrie auf, was Aurubis zu einem Vorreiter in der umweltfreundlichen und ressourceneffizienten Kupferproduktion macht. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



