Gold-Hoffnung, Konzertfrust und Übernahmespekulationen - gleich drei spannende Storys bewegen derzeit die Börse: AJN Resources startet die nächste Explorationsphase und hofft auf Millionenunzen-Gold in Äthiopien. Dafür hat man auch einen starken Partner mit im Boot. CTS Eventim schockt Anleger mit schwachen Zahlen, doch Analysten bleiben erstaunlich gelassen. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Und bei Puma sorgt das mögliche Aussteigen der Pinault-Familie für den größten Kurssprung seit zwei Jahrzehnten - steht die Kultmarke vor einer Übernahme aus China? Analysten bleiben skeptisch.Den vollständigen Artikel lesen ...
