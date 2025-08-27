Am deutschen Aktienmarkt überwog am Mittwoch vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia bei den Anlegern die Zurückhaltung. Der DAX rutschte zeitweilig sogar unter die 24.000-Punkte-Marke. Die SAP-Aktie verhinderte Schlimmeres. Im MDAX enttäuschte Aroundtown. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,44 Prozent auf 24.046,21 Zählern wieder etwas über der viel beachteten runden Marke. Zudem hielt einmal mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär