Der DAX zeigte sich zur Wochenmitte schwächer. Nach einem kurzen Start im Plus rutschte der deutsche Leitindex unter die Marke von 24.000 Punkten und schloss 0,44 Prozent tiefer.Nvidia meldet einen Umsatzsprung von über 50 Prozent und bekräftigt damit seine Rolle als Zugpferd im KI-Sektor. Snowflake überzeugt mit besser als erwarteten Zahlen und einem optimistischen Ausblick - die Aktie reagiert mit einem zweistelligen Kurssprung. CrowdStrike hingegen enttäuscht trotz solider Umsätze: Margendruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
