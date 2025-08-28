Wachstumsmarkt psychische Gesundheit

Anzeige / Werbung

Weltweit sind laut WHO rund 450 Millionen Menschen von Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen betroffen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten belaufen sich auf etwa sechs Billionen US-Dollar pro Jahr. Der Bedarf an besseren, wirksameren und schneller greifenden Therapien ist entsprechend hoch.

Wachsende Märkte, steigender Druck

Die Zahlen verdeutlichen die Dimension: Allein in Kanada verursachen Suchterkrankungen jährlich Schäden von fast 50 Milliarden C$, in den USA rund 700 Milliarden US$. Hinzu kommen weltweit 12 Milliarden verlorene Arbeitstage durch Depressionen und Angst - ein wirtschaftlicher Verlust von rund einer Billion US$. Der Markt für psychische Gesundheit wächst: 2024 lag er bereits bei 448 Milliarden US-Dollar und soll laut IMARC bis 2033 auf über 573 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Ein Player in diesem Markt: Neural Therapeutics. Das Unternehmen entwickelt Therapien auf Basis eines natürlichen Wirkstoffs aus dem San-Pedro-Kaktus, bekannt als Meskalin. Ziel ist es, Menschen mit psychischen Erkrankungen neue Behandlungsmöglichkeiten zu eröffnen - gerade dort, wo herkömmliche Therapien an ihre Grenzen stoßen.

Ein bewährter Pflanzenwirkstoff - neu gedacht

Die Substanz aus dem San-Pedro-Kaktus wird seit Jahrtausenden in traditionellen Heilritualen eingesetzt. Erste wissenschaftliche Daten zeigen, dass sie langanhaltende Effekte haben und ein geringes Missbrauchsrisiko bergen kann - Eigenschaften, die sie für die moderne Medizin besonders interessant machen.

Im Vergleich zu bekannten Substanzen wie Psilocybin verläuft die Wirkung oft sanfter und mit weniger sensorischen Verzerrungen. Für die therapeutische Integration könnte das ein Vorteil sein.

Ein Markt in Bewegung

Unternehmen wie MindMed (LSD-Derivate) oder Cybin (Psilocybin-Analoga) verdeutlichen, dass psychedelische Wirkstoffe längst im Fokus von Investoren stehen. Neural Therapeutics verfolgt dabei einen eigenen Ansatz: die Entwicklung standardisierter Therapien.

Das Unternehmen arbeitet an einer GMP-konformen Produktion, bereitet präklinische Studien vor und verfügt bereits über Forschungslizenzen, Patentanmeldungen und ein Partnernetzwerk. So entsteht eine solide Basis für eine sichere und skalierbare Wertschöpfungskette.

Strategische Beteiligung an Hanf.com

Als weiteren Schritt zur Stärkung der eigenen Basis hat Neural Therapeutics kürzlich 30,75% an Hanf.com, einer profitablen deutschen CBD-Einzelhandelskette, übernommen. Hanf.com betreibt 15 Filialen sowie eine wachsende E-Commerce-Plattform und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von rund 4,9 Mio. EUR (ca. 7,5 Mio. C$) bei einer operativen Marge von 13%. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit deutlichem Umsatzwachstum, getrieben durch neue Franchise-Standorte, eine Erweiterung des Produktsortiments und den Ausbau des Online-Geschäfts.

Für Neural ist die Beteiligung weit mehr als eine Finanzinvestition. Mit Hanf.com erhält das Unternehmen Zugang zu einem umsatzgenerierenden Geschäft mit soliden Fundamentaldaten und klaren Wachstumsperspektiven. Gleichzeitig ergänzt die Akquisition die eigene strategische Ausrichtung: Kurzfristig durch stabile Einnahmen, mittelfristig durch die Möglichkeit neuer Partnerschaften und Produktentwicklungen im CBD- und Wellness-Bereich, langfristig durch die Option, von möglichen regulatorischen Veränderungen im deutschen Cannabismarkt zu profitieren. Neural schafft sich damit ein zweites Standbein neben der klinischen Entwicklung seiner Wirkstoffe.

Neural Therapeutics ist an der Canadian Securities Exchange beheimatet und kann auch an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

