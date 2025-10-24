Mehr Präsenz, mehr Potenzial? Neural-Therapeutics-Partner Hanf.com eröffnet 17. Filiale in Freising

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc. macht mit einem gezielten Expansionsschritt in Europa auf sich aufmerksam. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung ethnobotanischer Wirkstoffe zur Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen wie Alkohol- und Opioidabhängigkeit spezialisiert hat, hat Ende Mai 2025 einen wichtigen Meilenstein gesetzt: Am 26. Mai wurde eine strategische Vereinbarung mit CWE European Holdings Inc. abgeschlossen - dem Betreiber der bekannten Einzelhandelskette Hanf.com. Ziel ist der schrittweise Erwerb von bis zu 100% an Hanf.com.

Die Partnerschaft zahlt direkt auf Neural's strategische Ziele ein. Sie verbindet das forschungsgetriebene Kerngeschäft mit dem margenstarken Vertrieb von CBD-Produkten im Einzelhandel - und erschließt gleichzeitig den wachsenden europäischen Cannabinoid-Markt. Auch finanziell bedeutet die Vereinbarung einen deutlichen Schritt nach vorn: Die zusätzlichen Einnahmequellen aus dem Hanf.com-Geschäft stärken die Kapitalbasis und sichern Mittel für künftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte. So schafft Neural Therapeutics ein robustes Fundament, um seine führende Rolle in der ethnobotanischen Forschung weiter auszubauen.

Hanf.com: Neuer Standort stärkt Marktposition in Süddeutschland

Parallel zur strategischen Einigung schreitet die Expansion der Hanf.com-Filialstruktur zügig voran. Ende September 2025 wurde die Eröffnung der mittlerweile 17. Niederlassung bekanntgegeben - diesmal in Freising, Bayern. Die Universitätsstadt, nur wenige Kilometer vom Münchener Flughafen entfernt, gilt als junger, dynamischer Standort mit hervorragender infrastruktureller Anbindung.

Mit der neuen Filiale bringt Hanf.com seine bewährten Hanf- und CBD-Produkte direkt in die wachstumsstarke Metropolregion München. Das Unternehmen betont: "Dieser neue Standort erweitert nicht nur unsere Präsenz in Bayern, sondern stärkt auch unsere Reichweite in München und den umliegenden Vororten, wodurch Kunden einen besseren Zugang zu den bewährten Produkten und dem Fachwissen von Hanf.com erhalten. Darüber hinaus ermöglicht unsere etablierte Infrastruktur in der Region eine größere finanzielle Effizienz und trägt damit zu höheren Margen bei den starken Fundamentaldaten und der Erfolgsbilanz von Hanf.com bei."

Starke Synergien zwischen Forschung und Vertrieb

Die Ausweitung des Einzelhandelsnetzes in Bayern ist mehr als nur ein geografischer Wachstumsschritt. Sie untermauert die langfristige Wachstumsstrategie von Hanf.com im deutschen CBD-Markt und schafft zugleich starke Synergien mit den Forschungsaktivitäten von Neural Therapeutics. Die neue Filiale ist Teil einer übergeordneten Strategie: Einerseits wird die Marktpräsenz in Europa gestärkt, andererseits eröffnen sich neue Perspektiven für die Markteinführung innovativer Produkte aus der Wirkstoffforschung.

Mit der Integration von Hanf.com setzt Neural Therapeutics auf eine nachhaltige Doppelstrategie: Forschung trifft Markt - eine Kombination, die sowohl operativ als auch strategisch viel Potenzial für Anleger bietet.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-neural-therapeutics-partner-hanf-com-setzt-expansionskurs-fort-17-filiale-eroeffnet-in-freising/4920097/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mehr Präsenz, mehr Potenzial? Neural-Therapeutics-Partner Hanf.com eröffnet 17. Filiale in Freising appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032