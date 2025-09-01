Anzeige
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
01.09.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-29IE00BF541080303000.00039810788.32131.3887
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-29IE00BF540Z61845000.00061297722.3072.5417
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-29IE00BQQP9F8430200000.0002130878783.8170.5589
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-29IE00BDFBTQ7818175000.000768185001.1842.2660
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-29IE00BYWQWR4612650000.000935348956.3473.9406
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-29IE00BQQP9G9113350000.000952610214.7171.3566
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-29IE00BDS673262010000.000131743370.3365.5440
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-29IE00BQQP9H096300000.000387415379.9961.4945
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-29IE00BL0BMZ893700000.000128284823.3234.6716
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-29IE00BMC3873656150000.0002720719875.7748.4545
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-29IE00BMDH153810950000.00067239089.506.1406
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-29IE00BMDKNW3543400000.000545401199.4212.5668
VanEck New China UCITS ETF2025-08-29IE0000H445G8275000.0004992844.6018.1558
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-29IE0002PG6CA621250000.000256795095.4112.0845
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-29IE0005B8WVT6350000.0008508551.4124.3101
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-29IE000YU9K6K25040000.000277464199.6155.0524
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-29IE000B9PQW54270000.0005605330.9520.7605
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-29IE0001J5A2T9275000.0007197513.9826.1728
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-29IE0005TF96I9240000.0005041723.1721.0072
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-29IE000M7V94E120370000.0001012412671.4449.7012
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-29IE000NXF88S1840000.00016958982.0020.1893
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-29IE000YYE6WK5117050000.0006784556323.5057.9629
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-29IE000J6CHW802574000.00061848311.9324.0281
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-29IE0007I99HX71950000.00046046944.4323.6138
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-29IE000SBU19F7600000.00014223047.4923.7051
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-29IE0007Y8Y1575950000.000131026382.2522.0212

© 2025 PR Newswire
