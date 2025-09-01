VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BF541080
|303000.000
|39810788.32
|131.3887
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61297722.30
|72.5417
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BQQP9F84
|30200000.000
|2130878783.81
|70.5589
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|768185001.18
|42.2660
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|935348956.34
|73.9406
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|952610214.71
|71.3566
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BDS67326
|2010000.000
|131743370.33
|65.5440
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|387415379.99
|61.4945
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|128284823.32
|34.6716
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BMC38736
|56150000.000
|2720719875.77
|48.4545
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|67239089.50
|6.1406
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-29
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|545401199.42
|12.5668
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0000H445G8
|275000.000
|4992844.60
|18.1558
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0002PG6CA6
|21250000.000
|256795095.41
|12.0845
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8508551.41
|24.3101
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|277464199.61
|55.0524
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5605330.95
|20.7605
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7197513.98
|26.1728
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5041723.17
|21.0072
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000M7V94E1
|20370000.000
|1012412671.44
|49.7012
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16958982.00
|20.1893
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6784556323.50
|57.9629
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61848311.93
|24.0281
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46046944.43
|23.6138
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-29
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14223047.49
|23.7051
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-29
|IE0007Y8Y157
|5950000.000
|131026382.25
|22.0212
