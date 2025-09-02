Nach dem Feiertag am Montag in den USA und Kanada (Labor Day) bahnt sich am Dienstag erneut ein ruhiger Handelsstart beim deutschen Leitindex an. Deutlich schwungvoller sind hingegen Gold und Silber in den Monat September gestartet. Der Goldpreis hat auf US-Dollar-Basis in neues Rekordhoch markiert und Silber ist auf ein Mehrjahreshoch gestiegen.Gold war in der Nacht auf Dienstag auf ein neues Allzeithoch geklettert. Der Preis für eine Feinunze Goldstieg um knapp ein Prozent auf gut 3.508 Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
