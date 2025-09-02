VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BF541080
|303000.000
|39823213.71
|131.4297
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61301986.36
|72.5467
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BQQP9F84
|30250000.000
|2155856626.64
|71.2680
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BDFBTQ78
|18275000.000
|777565319.47
|42.5480
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BYWQWR46
|12700000.000
|935297636.46
|73.6455
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|967094836.47
|72.4416
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BDS67326
|2010000.000
|131844514.49
|65.5943
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|387399777.23
|61.4920
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|128476939.89
|34.7235
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BMC38736
|56100000.000
|2718218883.51
|48.4531
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66689194.32
|6.0903
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-01
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|544867374.77
|12.5545
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0000H445G8
|275000.000
|5040119.18
|18.3277
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0002PG6CA6
|21700000.000
|263738879.04
|12.1539
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8498851.10
|24.2824
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|277234342.05
|55.0068
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5629127.92
|20.8486
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7174700.95
|26.0898
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5079675.17
|21.1653
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000M7V94E1
|20370000.000
|1009800487.42
|49.5729
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16958494.14
|20.1887
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6839978191.91
|58.4364
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61855535.47
|24.0309
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46045203.47
|23.6129
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-01
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14222474.67
|23.7041
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-01
|IE0007Y8Y157
|5950000.000
|130591480.43
|21.9481
© 2025 PR Newswire