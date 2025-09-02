Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
02.09.25 | 08:29
36,375 Euro
-0,59 % -0,215
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,37536,77008:40
36,39036,77508:40
PR Newswire
02.09.2025 08:06 Uhr
41 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-01IE00BF541080303000.00039823213.71131.4297
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-01IE00BF540Z61845000.00061301986.3672.5467
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-01IE00BQQP9F8430250000.0002155856626.6471.2680
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-01IE00BDFBTQ7818275000.000777565319.4742.5480
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-01IE00BYWQWR4612700000.000935297636.4673.6455
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-01IE00BQQP9G9113350000.000967094836.4772.4416
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-01IE00BDS673262010000.000131844514.4965.5943
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-01IE00BQQP9H096300000.000387399777.2361.4920
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-01IE00BL0BMZ893700000.000128476939.8934.7235
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-01IE00BMC3873656100000.0002718218883.5148.4531
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-01IE00BMDH153810950000.00066689194.326.0903
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-01IE00BMDKNW3543400000.000544867374.7712.5545
VanEck New China UCITS ETF2025-09-01IE0000H445G8275000.0005040119.1818.3277
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-01IE0002PG6CA621700000.000263738879.0412.1539
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-01IE0005B8WVT6350000.0008498851.1024.2824
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-01IE000YU9K6K25040000.000277234342.0555.0068
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-01IE000B9PQW54270000.0005629127.9220.8486
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-01IE0001J5A2T9275000.0007174700.9526.0898
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-09-01IE0005TF96I9240000.0005079675.1721.1653
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-01IE000M7V94E120370000.0001009800487.4249.5729
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-01IE000NXF88S1840000.00016958494.1420.1887
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-01IE000YYE6WK5117050000.0006839978191.9158.4364
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-01IE000J6CHW802574000.00061855535.4724.0309
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-01IE0007I99HX71950000.00046045203.4723.6129
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-01IE000SBU19F7600000.00014222474.6723.7041
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-01IE0007Y8Y1575950000.000130591480.4321.9481

© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.