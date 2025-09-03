VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BF541080
|303000.000
|39789954.07
|131.3200
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61185210.01
|72.4085
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BQQP9F84
|30250000.000
|2198591614.33
|72.6807
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BDFBTQ78
|18275000.000
|780291400.88
|42.6972
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BYWQWR46
|12700000.000
|935974352.10
|73.6988
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|996034062.34
|74.6093
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BDS67326
|2010000.000
|131409350.80
|65.3778
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|383175855.32
|60.8216
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|127153548.16
|34.3658
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BMC38736
|56100000.000
|2684618946.37
|47.8542
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|64899382.36
|5.9269
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-02
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|551299984.61
|12.7028
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0000H445G8
|275000.000
|4961801.45
|18.0429
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0002PG6CA6
|21700000.000
|254975980.39
|11.7500
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8428681.40
|24.0819
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|277569608.85
|55.0733
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5653663.79
|20.9395
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7098724.98
|25.8135
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5045475.60
|21.0228
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000M7V94E1
|20370000.000
|1006531276.23
|49.4124
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16854353.28
|20.0647
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6816228771.83
|58.2335
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61702493.17
|23.9714
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45598683.38
|23.3839
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-02
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14115641.63
|23.5261
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-02
|IE0007Y8Y157
|5950000.000
|129350366.02
|21.7396
