Donnerstag, 04.09.2025
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
Xetra
03.09.25 | 17:43
44,530 Euro
+0,02 % +0,010
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
GEX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PORSCHE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORSCHE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,06043,22003.09.
44,70044,80003.09.
Dow Jones News
03.09.2025 23:15 Uhr
427 Leser
Artikel bewerten:
(1)

INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius

DJ INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius

DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft. 

=== 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 - Gea Group 
 - Scout24 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche AG 
 - Sartorius 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Fielmann 
 - Porsche AG 
 - Sartorius 
 HERAUSNAHME 
 - Evotec 
 - Gea Group 
 - Scout24 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 -1&1 
 -Evotec 
 HERAUSNAHME 
 - Fielmann 
 - SGL Carbon 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - 1&1 
 HERAUSNAHME 
 - Formycon 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
