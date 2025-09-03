DJ INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius
DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.
=== + DAX AUFNAHME - Gea Group - Scout24 HERAUSNAHME - Porsche AG - Sartorius + MDAX AUFNAHME - Fielmann - Porsche AG - Sartorius HERAUSNAHME - Evotec - Gea Group - Scout24 + SDAX AUFNAHME -1&1 -Evotec HERAUSNAHME - Fielmann - SGL Carbon + TECDAX AUFNAHME - 1&1 HERAUSNAHME - Formycon ===
September 03, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)
