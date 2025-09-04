VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BF541080
|303000.000
|39826118.35
|131.4393
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61308995.11
|72.5550
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BQQP9F84
|30400000.000
|2226125537.08
|73.2278
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|782776211.30
|43.1877
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BYWQWR46
|12700000.000
|935343043.36
|73.6491
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1013090365.62
|75.6038
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BDS67326
|2010000.000
|131586063.83
|65.4657
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|384051201.23
|60.9605
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|127669278.45
|34.5052
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BMC38736
|56150000.000
|2687593514.45
|47.8645
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65146814.48
|5.9495
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-03
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|533984659.28
|12.3038
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0000H445G8
|275000.000
|4969121.16
|18.0695
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0002PG6CA6
|22100000.000
|258134570.31
|11.6803
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0005B8WVT6
|360000.000
|8645283.33
|24.0147
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000YU9K6K2
|5090000.000
|270575916.35
|53.1583
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5685594.12
|21.0578
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7073456.97
|25.7217
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5037145.91
|20.9881
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000M7V94E1
|20220000.000
|1004398125.76
|49.6735
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16546940.71
|19.6987
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6804118283.56
|58.1300
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61806673.28
|24.0119
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44450960.90
|23.3952
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-03
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14086739.29
|23.4779
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-03
|IE0007Y8Y157
|6050000.000
|130255280.83
|21.5298
