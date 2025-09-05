VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BF541080
|303000.000
|39892037.66
|131.6569
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61397073.97
|72.6593
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BQQP9F84
|30700000.000
|2222749701.44
|72.4023
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|775894160.79
|42.8080
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BYWQWR46
|12700000.000
|937087922.31
|73.7865
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BQQP9G91
|13600000.000
|1010621594.13
|74.3104
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BDS67326
|2010000.000
|131492734.64
|65.4193
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|384865693.67
|61.0898
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|128023519.34
|34.6010
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BMC38736
|55400000.000
|2683298466.08
|48.4350
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65041886.43
|5.9399
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-04
|IE00BMDKNW35
|43300000.000
|513688231.98
|11.8635
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0000H445G8
|275000.000
|4871109.59
|17.7131
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0002PG6CA6
|22100000.000
|252912144.34
|11.4440
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0005B8WVT6
|360000.000
|8700940.62
|24.1693
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000YU9K6K2
|5090000.000
|270893874.93
|53.2208
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5734917.10
|21.2404
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7063667.62
|25.6861
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5064501.60
|21.1021
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000M7V94E1
|20220000.000
|990186113.62
|48.9706
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17088140.87
|20.3430
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6718486313.99
|57.3984
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61963937.65
|24.0730
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44578314.24
|23.4623
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-04
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14205423.30
|23.6757
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-04
|IE0007Y8Y157
|6200000.000
|135116725.01
|21.7930
