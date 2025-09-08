Anzeige
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
08.09.25 | 09:25
63,71 Euro
+0,49 % +0,31
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
63,6863,7809:33
63,6963,7709:33
PR Newswire
08.09.2025 08:06 Uhr
31 Leser
Artikel bewerten:
(0)

LONDON, United Kingdom, September 08

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-05IE00BF541080303000.00039958611.96131.8766
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-05IE00BF540Z61845000.00061734100.5173.0581
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-05IE00BQQP9F8430700000.0002283873376.5974.3933
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-05IE00BDFBTQ7818125000.000792221851.6543.7088
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-05IE00BYWQWR4612700000.000944175966.3074.3446
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-05IE00BQQP9G9113600000.0001040291274.6276.4920
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-05IE00BDS673262020000.000132932589.3065.8082
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-05IE00BQQP9H096250000.000386268249.2261.8029
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-05IE00BL0BMZ893700000.000129667552.9135.0453
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-05IE00BMC3873655400000.0002724485835.7449.1784
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-05IE00BMDH153810950000.00066583308.296.0807
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-05IE00BMDKNW3543300000.000515583307.7311.9072
VanEck New China UCITS ETF2025-09-05IE0000H445G8275000.0005028704.9118.2862
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-05IE0002PG6CA622450000.000264454463.8811.7797
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-05IE0005B8WVT6360000.0008767524.2824.3542
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-05IE000YU9K6K25140000.000276845804.7253.8611
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-05IE000B9PQW54270000.0005803481.1221.4944
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-05IE0001J5A2T9275000.0007141377.0725.9686
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-09-05IE0005TF96I9240000.0005099857.9421.2494
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-05IE000M7V94E120220000.000999068306.7849.4099
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-05IE000NXF88S1840000.00016867536.4620.0804
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-05IE000YYE6WK5117050000.0006754658726.2357.7075
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-05IE000J6CHW802574000.00062180554.7124.1572
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-05IE0007I99HX71900000.00044911538.3723.6377
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-05IE000SBU19F7600000.00014231332.1423.7189
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-05IE0007Y8Y1576200000.000134929871.5421.7629

