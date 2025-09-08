VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
September 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BF541080
|303000.000
|39958611.96
|131.8766
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61734100.51
|73.0581
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BQQP9F84
|30700000.000
|2283873376.59
|74.3933
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|792221851.65
|43.7088
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BYWQWR46
|12700000.000
|944175966.30
|74.3446
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BQQP9G91
|13600000.000
|1040291274.62
|76.4920
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BDS67326
|2020000.000
|132932589.30
|65.8082
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|386268249.22
|61.8029
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|129667552.91
|35.0453
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BMC38736
|55400000.000
|2724485835.74
|49.1784
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66583308.29
|6.0807
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-05
|IE00BMDKNW35
|43300000.000
|515583307.73
|11.9072
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0000H445G8
|275000.000
|5028704.91
|18.2862
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0002PG6CA6
|22450000.000
|264454463.88
|11.7797
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0005B8WVT6
|360000.000
|8767524.28
|24.3542
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000YU9K6K2
|5140000.000
|276845804.72
|53.8611
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5803481.12
|21.4944
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7141377.07
|25.9686
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5099857.94
|21.2494
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000M7V94E1
|20220000.000
|999068306.78
|49.4099
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16867536.46
|20.0804
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6754658726.23
|57.7075
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62180554.71
|24.1572
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44911538.37
|23.6377
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-05
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14231332.14
|23.7189
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-05
|IE0007Y8Y157
|6200000.000
|134929871.54
|21.7629
