VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BF541080
|303000.000
|39930384.92
|131.7834
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61819044.61
|73.1586
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BQQP9F84
|30850000.000
|2328332065.38
|75.4727
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|799804029.92
|44.1271
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BYWQWR46
|12750000.000
|971200725.04
|76.1726
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BQQP9G91
|13650000.000
|1061911711.09
|77.7957
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BDS67326
|2020000.000
|133230284.24
|65.9556
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|386931818.27
|61.9091
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|130467202.26
|35.2614
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BMC38736
|55400000.000
|2753155688.62
|49.6960
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65284998.27
|5.9621
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-08
|IE00BMDKNW35
|43300000.000
|519136010.33
|11.9893
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0000H445G8
|275000.000
|5061639.08
|18.4060
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0002PG6CA6
|22450000.000
|266851480.03
|11.8865
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0005B8WVT6
|360000.000
|8730444.21
|24.2512
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000YU9K6K2
|5140000.000
|286244468.78
|55.6896
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5771272.98
|21.3751
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7162383.61
|26.0450
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5085724.72
|21.1905
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000M7V94E1
|20320000.000
|1019315315.88
|50.1632
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16884113.23
|20.1001
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6807318502.86
|58.1574
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62275777.12
|24.1942
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|45001863.37
|23.6852
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-08
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14241453.23
|23.7358
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-08
|IE0007Y8Y157
|6200000.000
|135376631.25
|21.8349
