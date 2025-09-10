GfKnewronConsumer-Erweiterung gibt dem Verbraucher eine Stimme indem es aus Verbraucheraussagen umsetzbare Erkenntnisse für Marken und Einzelhändler dekodiert

Integriert in eine der umfangreichsten aktuellen Einkaufsstudien im Bereich Technologie und Gebrauchsgüter, die über eine Milliarde Jahresumsatz erfasst hat

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), ein führendes globales Unternehmen für Verbraucherinformationen, gab heute eine Erweiterung seiner GfKnewronConsumer-Plattform bekannt, die nun auch die KI-gestützte Shopper Voice umfasst. Die Plattform für Markt-, Verbraucher- und Markeninformationen übermittelt nun in ihren eigenen Worten die Meinung der Verbraucher durch Zitate von Käufern zu einer Marke, deren Einzelhandelspartnern und potenziellen Wettbewerbern. Durch die Integration der umfangreichsten aktuellen Käuferumfrage zu Technik und Gebrauchsgütern mit den zuverlässigen Point-of-Sale-Tracking-Daten von NIQ liefert GfKnewronConsumer Erkenntnisse auf Basis von über einer Milliarde Verkaufstransaktionen weltweit. Mit dieser KI-gestützten Erweiterung können Marken und Einzelhändler einen Schritt über die reine Messung hinausgehen und mithilfe von Erkenntnissen über die Verbraucher, das heißt das Warum, das Wer und das Wie hinter ihren Käufen, Maßnahmen ergreifen. Die Lösung wird vom 5. bis 9. September 2025 auf der IFA in Berlin vorgestellt.

Die neuesten Erweiterungen von NIQ führen zwei leistungsstarke, KI-gestützte Funktionen ein, die die Aussagen der Käufer analysieren. Das Ziel dabei:

Eine Zusammenfassung der Zitate und des Kontexts zu geben, um Marken dabei zu unterstützen, die Gründe für Kaufentscheidungen und Empfehlungen der Verbraucher besser zu verstehen

Eine Analyse von 160.000 individuellen Zitaten zur Identifizierung von Bereichen für Produktverbesserungen durchzuführen

"Unsere Fähigkeit, Kundenfeedback zu dekodieren, revolutioniert die Art und Weise, wie wir jeden Schritt ihrer Customer Journey vorhersagen und personalisieren", so Julian Baldwin, President, Technology and Durables, NIQ. "In Kombination mit Umfrage- und Marktdaten wird die KI-gestützte Shopper Voice auf GfKnewronConsumer zu einer schnelleren Entscheidungsfindung, einer verbesserten Kundenbindung und -zufriedenheit sowie einer präzisen Umsetzung von Maßnahmen beitragen."

Highlights

Mit dieser Erweiterung wird eine entscheidende Lücke für Einzelhandels- und Markenteams geschlossen, da sie über oberflächliche Kennzahlen hinausgeht, um die eigentlich bestimmenden Faktoren für die Kundenstimmung aufzudecken:

Ein tieferes Verständnis der Faktoren, die Einfluss auf die Net Promoter Scores (NPS) von Marken und Einzelhändlern haben

Die Identifizierung der Stärken und Schwächen von Marken und Einzelhändlern anhand von zentralen Themen, die immer wieder in den Zitaten vorkommen und in quantifizierte Erkenntnisse umgewandelt werden

Eine Steigerung der Effizienz erstellen Sie in Echtzeit nach Bedarf 100-Wort-Zusammenfassungen der Kundenaussagen

Verfügbar in 15 Märkten in der APAC-Region, Europa, Lateinamerika und für alle Verbraucherkunden von GfKnewron

GfKnewronConsumer ist die Point-of-Sale-Datenplattform des Vertrauens der Industrie, die Marken einen genauen Überblick über die Ausgaben der Käufer, die Markenleistung und den Marktanteil verschafft und so umsetzbare Erkenntnisse liefert, um Einzelhandelsstrategien erfolgreich zu optimieren. Klicken Sie hier, um einen Termin für eine Demo zu vereinbaren.

Über NIQ

NIQ ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

