DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur der Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt vom 08.09.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur der Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt vom 08.09.2025

Garching (pta000/10.09.2025/11:00 UTC+2)

In der Meldung vom 08.09.2025 ist versehentlich ein falsches Datum zur Vorstandsbestellung von Herrn Shui Hee Gary Cheng veröffentlicht worden. Richtig lautet die Meldung:

Der Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG hat in seiner Sitzung vom 04.09.2025 Herrn Shui Hee Gary Cheng mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Gary Cheng wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Dieselstraße 21 85748 Garching Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757494800704 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)