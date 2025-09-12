VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BF541080
|303000.000
|40101933.54
|132.3496
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62025505.93
|73.4030
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BQQP9F84
|31250000.000
|2442419533.66
|78.1574
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BDFBTQ78
|18075000.000
|813942878.09
|45.0314
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BYWQWR46
|12800000.000
|990696351.16
|77.3982
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1076893105.91
|80.9694
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BDS67326
|2030000.000
|134386634.44
|66.2003
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|387521064.74
|62.0034
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132157362.15
|35.7182
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BMC38736
|55350000.000
|2811232458.40
|50.7901
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|70747348.00
|6.4609
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-11
|IE00BMDKNW35
|43450000.000
|592616832.24
|13.6391
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0000H445G8
|275000.000
|5069163.85
|18.4333
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0002PG6CA6
|23350000.000
|262998077.27
|11.2633
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8409062.96
|24.0259
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000YU9K6K2
|5240000.000
|285518227.93
|54.4882
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5834874.35
|21.6106
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7196379.95
|26.1687
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5019631.77
|20.9151
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000M7V94E1
|20570000.000
|1068657183.46
|51.9522
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17252413.41
|20.5386
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000YYE6WK5
|116650000.000
|7046493732.89
|60.4071
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62464047.31
|24.2673
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|45047011.34
|23.7090
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-11
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14333274.71
|23.8888
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-11
|IE0007Y8Y157
|6400000.000
|141601053.47
|22.1252
