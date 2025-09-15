VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BF541080
|303000.000
|40119237.34
|132.4067
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61989329.71
|73.3602
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BQQP9F84
|31600000.000
|2471895633.76
|78.2245
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BDFBTQ78
|18075000.000
|816757373.06
|45.1871
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BYWQWR46
|12800000.000
|999090175.26
|78.0539
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1079861602.21
|81.1926
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BDS67326
|2110000.000
|139869059.99
|66.2887
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|381801592.72
|61.0883
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|131774045.16
|35.6146
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BMC38736
|55350000.000
|2816524277.55
|50.8857
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|71909036.53
|6.5670
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-12
|IE00BMDKNW35
|43350000.000
|605030472.50
|13.9569
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0000H445G8
|275000.000
|5051696.90
|18.3698
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0002PG6CA6
|23600000.000
|269804892.45
|11.4324
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8348055.96
|23.8516
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000YU9K6K2
|5240000.000
|287251931.70
|54.8191
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5766161.22
|21.3562
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7146754.53
|25.9882
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4970176.19
|20.7091
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000M7V94E1
|20620000.000
|1062536332.50
|51.5294
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17062900.36
|20.3130
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000YYE6WK5
|116650000.000
|7098309134.77
|60.8513
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62440910.11
|24.2583
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44357419.80
|23.3460
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-12
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14148672.93
|23.5811
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-12
|IE0007Y8Y157
|6400000.000
|145455594.00
|22.7274
