Sollte es nach der Fed-Sitzung am Mittwoch einen Rücksetzer im Goldpreis geben, so wird dieser nur Vorübergehend sein, glauben die meisten Analysten.

Der Goldmarkt hat die vergangene Woche mit einem weiteren Allzeithoch beendet. Auslöser waren schwächere US-Konjunkturdaten, die nach Ansicht der Märkte der Fed faktisch grünes Licht für zusätzliche Lockerung geben. Der Spotpreis schloss klar über 3.600 USD je Unze bei 3.644,60 USD pro Unze Gold - ein Wochenplus von 1,6%. Auch Silber setzte den Ausbruch fort und markierte ein weiteres 14-Jahres-Hoch über 42 USD. Der Spotpreis: 42,11 USD je Unze, fast 3% höher als vor einer Woche.

Spannend ist die Frage, wie viel Lockerung der Geldpolitik bereits im Kurs steckt. Analysten sehen Gold nicht nur als Reaktion auf erwartete Zinssenkungen steigen, sondern auch wegen der Unsicherheit um die US-Geldpolitik. Ein merklich schwächerer US-Arbeitsmarkt und Rezessionsrisiken könnten laut ihnen einen Schnitt um 100 Basispunkte auslösen - mit der Gefahr, dass die Fed überzieht. Diese Verwirrung stütze den Goldpreis.

Fed-Entscheid: Wird Gold seine Gewinne halten können?

