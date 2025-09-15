Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JMAR | ISIN: AU000000CXM6 | Ticker-Symbol: W4O
Frankfurt
16.12.24 | 08:19
0,008 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CENTREX LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CENTREX LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
180 DEGREE CAPITAL
180 DEGREE CAPITAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
180 DEGREE CAPITAL CORP3,933-6,96 %
BRICKWORKS LIMITED18,400-4,66 %
CENTREX LIMITED0,0080,00 %
COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED0,168-100,00 %
HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB0,0400,00 %
NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC0,128-1,54 %
PHILLY SHIPYARD ASA0,3160,00 %
REGIONAL EXPRESS HOLDINGS LIMITED0,3120,00 %
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED22,800-4,20 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.