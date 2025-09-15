The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2025
ISIN Name
AU000000BKW4 BRICKWORKS LTD
AU000000CXM6 CENTREX LTD.
AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS
AU000000SOL3 WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA NK 10
SE0025471501 HITECH + DEVELOPMENT WIR.
SG1V08936188 COSMOSTEEL HLDGS LTD
US68235B2088 180 DEGREE CAP, DL-01
US9618842028 NEXT TECHNOLOGY HOLDING
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2025
ISIN Name
AU000000BKW4 BRICKWORKS LTD
AU000000CXM6 CENTREX LTD.
AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS
AU000000SOL3 WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA NK 10
SE0025471501 HITECH + DEVELOPMENT WIR.
SG1V08936188 COSMOSTEEL HLDGS LTD
US68235B2088 180 DEGREE CAP, DL-01
US9618842028 NEXT TECHNOLOGY HOLDING
© 2025 Xetra Newsboard