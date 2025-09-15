The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.09.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2025



ISIN Name

AU000000BKW4 BRICKWORKS LTD

AU000000CXM6 CENTREX LTD.

AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS

AU000000SOL3 WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO

NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA NK 10

SE0025471501 HITECH + DEVELOPMENT WIR.

SG1V08936188 COSMOSTEEL HLDGS LTD

US68235B2088 180 DEGREE CAP, DL-01

US9618842028 NEXT TECHNOLOGY HOLDING





