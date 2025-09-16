Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich und das Stellenwachstum bis März 2025 war nur halb so stark wie bisher angenommen. Laut dem Chefökonom von Morgan Stanley, Seth Carpenter, steht die USA vor einer längeren Phase des geringeren Wachstums. Wuchs die US-Wirtschaft in 2024 noch mit 2,8 %, so soll das Wachstum in 2026 auf nur noch 1,25 % p. a. zurückgehen. Ursächlich dafür sind die Auswirkungen der neuen Zollpolitik, die sich in den kommenden Monaten in der Realwirtschaft entfalten dürften. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor