VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BF541080
|303000.000
|40147189.06
|132.4990
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62116888.62
|73.5111
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BQQP9F84
|31800000.000
|2506378937.12
|78.8169
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BDFBTQ78
|18075000.000
|825623974.07
|45.6777
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BYWQWR46
|12850000.000
|1014527174.30
|78.9515
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1089953208.92
|81.9514
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140251758.33
|66.4700
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|382020884.21
|61.1233
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132189310.71
|35.7268
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BMC38736
|55250000.000
|2846603138.63
|51.5222
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|72502705.52
|6.6213
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-15
|IE00BMDKNW35
|43050000.000
|616014213.00
|14.3093
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0000H445G8
|325000.000
|5951069.47
|18.3110
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0002PG6CA6
|23450000.000
|274470853.62
|11.7045
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8233413.08
|23.5240
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000YU9K6K2
|5390000.000
|299356925.31
|55.5393
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5770481.63
|21.3722
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7147821.95
|25.9921
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4921047.97
|20.5044
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000M7V94E1
|20720000.000
|1140377129.12
|55.0375
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16888241.55
|20.1050
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000YYE6WK5
|116650000.000
|7158362353.40
|61.3662
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62579344.15
|24.3121
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44444321.85
|23.3917
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-15
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14102989.74
|23.5050
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-15
|IE0007Y8Y157
|6500000.000
|150047669.22
|23.0843
