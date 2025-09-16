Unmittelbar vor Fed-Meeting: Gold mit neuem Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Mittwoch fällt die Entscheidung zur weiteren Geldpolitik der Fed bis Ende des Jahres. Im Vorfeld legt der Goldpreis weiter zu.

Der Goldpreis setzt seine Rekordfahrt erst einmal fort, während die nächste Sitzung der US-Notenbank immer näher rückt. Die Erwartung, dass die Fed schlussendlich beginnen wird den Leitzins in den USA zu senken, führt das gelbe Metall auf mittlerweile mehr als 3.685 USD pro Unze und damit ein weiteres Rekordhoch.

Damit hat das gelbe Metall 2025 einen Anstieg von mehr als 40% hingelegt. Zu den Faktoren, die diese Entwicklung ausgelöst haben, gehören zum einen die starken, anhaltenden Käufe der Notenbanken weltweit und zum anderen die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, die Gold als Sicheren Hafen immer attraktiver erscheinen lassen. Der Goldpreis konsolidierte nach seinem Anstieg auf die Marke von 3.500 USD zunächst eine ganze Weile, doch wie von verschiedenen Analysten prognostiziert scheint sich jetzt ein Ausbruch anzubahnen.

Gold mit neuem Rekordhoch unmittelbar vor Fed-Meeting

