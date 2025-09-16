Anzeige
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
16.09.25 | 16:23
16,900 Euro
+5,62 % +0,900
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG 5-Tage-Chart
16.09.2025 18:33 Uhr
PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung

DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung

Garching (pta000/16.09.2025/18:00 UTC+2)

Der Vorstand der Leo International Precision Health AG teilt mit, dass die Gesellschaft plant, unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durchzuführen. Gegenstand der Sacheinlagen sollen bis zu 20 Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnologie und Pharma sowie dem Bereich KI (Künstliche Intelligenz), überwiegend aus dem asiatischen Raum, sein.

Im Rahmen der geplanten Sachkapitalerhöhung sollen bis zu 50.000 neue Aktien (entspricht bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft) ausgegeben werden. Die Gesellschaft plant, jeweils sämtliche Gesellschaftsanteile an den einzubringenden Gesellschaften im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung zu erwerben. Die Gesellschaft wird zeitnah beim Amtsgericht Düsseldorf (Registergericht) beantragen, die MÖHRLE HAPP LUTHER Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Sacheinlageprüfer der Gesellschaft zu bestellen. Der Abschluss der Sacheinlageprüfung und die Durchführung der Sachkapitalerhöhung sollen noch im Geschäftsjahr 2025 erfolgen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Dieselstraße 21 
           85748 Garching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758038400871 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
