PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung

Garching (pta000/16.09.2025/18:00 UTC+2)

Der Vorstand der Leo International Precision Health AG teilt mit, dass die Gesellschaft plant, unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durchzuführen. Gegenstand der Sacheinlagen sollen bis zu 20 Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnologie und Pharma sowie dem Bereich KI (Künstliche Intelligenz), überwiegend aus dem asiatischen Raum, sein.

Im Rahmen der geplanten Sachkapitalerhöhung sollen bis zu 50.000 neue Aktien (entspricht bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft) ausgegeben werden. Die Gesellschaft plant, jeweils sämtliche Gesellschaftsanteile an den einzubringenden Gesellschaften im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung zu erwerben. Die Gesellschaft wird zeitnah beim Amtsgericht Düsseldorf (Registergericht) beantragen, die MÖHRLE HAPP LUTHER Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Sacheinlageprüfer der Gesellschaft zu bestellen. Der Abschluss der Sacheinlageprüfung und die Durchführung der Sachkapitalerhöhung sollen noch im Geschäftsjahr 2025 erfolgen.

