VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BF541080
|303000.000
|40158989.63
|132.5379
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62285821.93
|73.7110
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BQQP9F84
|32050000.000
|2488617161.05
|77.6480
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BDFBTQ78
|18225000.000
|828233504.56
|45.4449
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BYWQWR46
|12850000.000
|1015158481.97
|79.0007
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|1072126518.38
|80.3091
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140741587.74
|66.7022
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|383144884.71
|61.3032
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132323782.62
|35.7632
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BMC38736
|55900000.000
|2887388877.84
|51.6528
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|74313798.82
|6.7866
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-16
|IE00BMDKNW35
|43050000.000
|631393410.60
|14.6665
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0000H445G8
|425000.000
|7807486.77
|18.3706
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0002PG6CA6
|23450000.000
|273252289.69
|11.6525
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8229619.23
|23.5132
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000YU9K6K2
|5440000.000
|297524997.10
|54.6921
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5764934.00
|21.3516
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7160264.26
|26.0373
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4933727.28
|20.5572
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000M7V94E1
|20720000.000
|1120066591.30
|54.0573
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17220912.25
|20.5011
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000YYE6WK5
|116600000.000
|7190295193.92
|61.6663
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62674956.56
|24.3492
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43414009.69
|23.4670
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-16
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14094539.56
|23.4909
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-16
|IE0007Y8Y157
|6500000.000
|151911932.61
|23.3711
