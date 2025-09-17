Anzeige
Mittwoch, 17.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, September 17

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-16IE00BF541080303000.00040158989.63132.5379
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-16IE00BF540Z61845000.00062285821.9373.7110
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-16IE00BQQP9F8432050000.0002488617161.0577.6480
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-16IE00BDFBTQ7818225000.000828233504.5645.4449
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-16IE00BYWQWR4612850000.0001015158481.9779.0007
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-16IE00BQQP9G9113350000.0001072126518.3880.3091
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-16IE00BDS673262110000.000140741587.7466.7022
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-16IE00BQQP9H096250000.000383144884.7161.3032
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-16IE00BL0BMZ893700000.000132323782.6235.7632
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-16IE00BMC3873655900000.0002887388877.8451.6528
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-16IE00BMDH153810950000.00074313798.826.7866
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-16IE00BMDKNW3543050000.000631393410.6014.6665
VanEck New China UCITS ETF2025-09-16IE0000H445G8425000.0007807486.7718.3706
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-16IE0002PG6CA623450000.000273252289.6911.6525
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-16IE0005B8WVT6350000.0008229619.2323.5132
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-16IE000YU9K6K25440000.000297524997.1054.6921
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-16IE000B9PQW54270000.0005764934.0021.3516
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-16IE0001J5A2T9275000.0007160264.2626.0373
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-09-16IE0005TF96I9240000.0004933727.2820.5572
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-16IE000M7V94E120720000.0001120066591.3054.0573
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-16IE000NXF88S1840000.00017220912.2520.5011
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-16IE000YYE6WK5116600000.0007190295193.9261.6663
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-16IE000J6CHW802574000.00062674956.5624.3492
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-16IE0007I99HX71850000.00043414009.6923.4670
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-16IE000SBU19F7600000.00014094539.5623.4909
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-16IE0007Y8Y1576500000.000151911932.6123.3711

Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
