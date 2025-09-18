VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BF541080
|303000.000
|40147254.64
|132.4992
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62292901.35
|73.7194
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BQQP9F84
|32050000.000
|2474078654.61
|77.1943
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BDFBTQ78
|18225000.000
|822980739.90
|45.1567
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BYWQWR46
|12900000.000
|1024184410.25
|79.3941
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|1058425153.41
|79.2828
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140946339.10
|66.7992
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|384389903.87
|61.5024
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132867607.00
|35.9102
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BMC38736
|55250000.000
|2840845119.61
|51.4180
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|78141994.14
|7.1363
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-17
|IE00BMDKNW35
|42700000.000
|640111474.62
|14.9909
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0000H445G8
|425000.000
|7882316.95
|18.5466
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0002PG6CA6
|23400000.000
|275507528.71
|11.7738
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8162869.66
|23.3225
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000YU9K6K2
|5490000.000
|303903339.56
|55.3558
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5751545.15
|21.3020
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7147225.70
|25.9899
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4913209.32
|20.4717
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000M7V94E1
|20870000.000
|1122700582.16
|53.7949
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16980571.01
|20.2150
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000YYE6WK5
|116600000.000
|7132231906.29
|61.1684
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62684006.61
|24.3528
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43531285.16
|23.5304
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-17
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14120824.16
|23.5347
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-17
|IE0007Y8Y157
|6650000.000
|158956920.10
|23.9033
