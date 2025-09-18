Bergbau-Nachrichten mit Meridian Mining, Gold X2 Mining und Sibanye-Stillwater
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1,825
|1,865
|16:53
|1,835
|1,855
|16:50
Bergbau-Nachrichten mit Meridian Mining, Gold X2 Mining und Sibanye-Stillwater
|Aktuelle Nachrichten
|16:46
|Mining News Flash with Meridian Mining, Gold X2 Mining and Sibanye-Stillwater
|Mining News Flash with Meridian Mining, Gold X2 Mining and Sibanye-Stillwater
|16:46
|Di
|Turbo zugeschaltet: Goldpreis drückt weiter aufs Gaspedal - Gold X2 mischt bei Rekordpreis-Rallye mächtig mit!
|11.09.
|Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 Receives the 2025 Rising Star Award for the Moss Gold Project at the Central Canada Resource Expo
|Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 11, 2025) - Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX) (OTCQB: GSHRF) (FSE: DF8) ("Gold X2" or the "Company"), is pleased to announce the Company's Moss...
|10.09.
|Gold X2 Hits 50.85 Metres Of 2.18 g/t Gold At Moss Gold
|16:46
|16:46
|05:41
|Dr. Copper gibt wieder Gas...: Kupfer weiter stark am Kommen - Meridian Mining mittendrin in der Kupferpreisrallye!
|10.09.
|Meridian Mining UK Societas: Santa Helena mit starken Resultaten
|09.09.
|Stocks in Play: Meridian Mining UK S
|16:46
|16:46
|16:17
|SIBANYE STILLWATER LIMITED - Dealings in securities by Directors
|09.09.
|Sibanye Stillwater Ltd - 6-K, Report of foreign issuer
|09.09.
|Sibanye-Stillwater schließt die Übernahme von Metallix ab
|Johannesburg, 9. September 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (-
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|GOLD X2 MINING INC
|0,224
|-6,29 %
|MERIDIAN MINING UK SOCIETAS
|0,662
|+2,16 %
|SIBANYE STILLWATER LIMITED
|1,845
|+0,82 %