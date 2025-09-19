VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BF541080
|303000.000
|40164950.88
|132.5576
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62204765.46
|73.6151
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BQQP9F84
|32050000.000
|2471427079.95
|77.1116
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BDFBTQ78
|18425000.000
|828071037.36
|44.9428
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BYWQWR46
|12950000.000
|1019504676.84
|78.7262
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BQQP9G91
|13450000.000
|1058816801.67
|78.7224
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140693443.17
|66.6794
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|387562551.52
|62.0100
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132538678.28
|35.8213
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BMC38736
|55150000.000
|2943136611.43
|53.3660
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|80558274.38
|7.3569
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-18
|IE00BMDKNW35
|42350000.000
|646896609.59
|15.2750
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0000H445G8
|425000.000
|7812057.52
|18.3813
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0002PG6CA6
|23400000.000
|274554347.63
|11.7331
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8168757.82
|23.3393
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000YU9K6K2
|5540000.000
|304162760.22
|54.9030
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5851122.32
|21.6708
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7102867.83
|25.8286
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4945661.41
|20.6069
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000M7V94E1
|21020000.000
|1157539812.84
|55.0685
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17101823.11
|20.3593
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000YYE6WK5
|116600000.000
|7188662450.71
|61.6523
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62752539.34
|24.3794
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43978230.37
|23.7720
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-18
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14244461.65
|23.7408
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-18
|IE0007Y8Y157
|6750000.000
|166921014.88
|24.7290
