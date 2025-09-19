Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
VanEck UCITS ETFs plc,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETN
ISIN: CH1146882308
bisheriger Wertpapierbezeichnung: VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF
Änderung ab 22. September 2025
Frankfurt am Main, den 19. September 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
VanEck UCITS ETFs plc,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETN
ISIN: CH1146882308
bisheriger Wertpapierbezeichnung: VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF
Änderung ab 22. September 2025
Frankfurt am Main, den 19. September 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
© 2025 Xetra Newsboard