|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BF541080
|303000.000
|40008227.52
|132.0404
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62006761.70
|72.8634
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BQQP9F84
|39100000.000
|3378759074.73
|86.4133
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BDFBTQ78
|18775000.000
|927179076.11
|49.3837
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BYWQWR46
|13250000.000
|1033591639.30
|78.0069
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BQQP9G91
|13250000.000
|1199891303.65
|90.5578
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BDS67326
|2278000.000
|151100535.77
|66.3303
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|390412909.45
|62.4661
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|142061835.09
|35.9650
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3173132594.43
|57.2768
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BMDH1538
|12150000.000
|101851751.51
|8.3829
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-07
|IE00BMDKNW35
|43600000.000
|760655504.47
|17.4462
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0000H445G8
|425000.000
|7778897.20
|18.3033
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|346529579.47
|13.9169
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10600792.89
|22.5549
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000YU9K6K2
|7190000.000
|468388320.96
|65.1444
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7449818.21
|21.9112
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12096898.42
|25.4672
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6097445.84
|20.3248
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000M7V94E1
|24220000.000
|1483793479.53
|61.2631
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000NXF88S1
|960000.000
|20040229.39
|20.8752
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000YYE6WK5
|121600000.000
|8025060792.24
|65.9956
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62835058.32
|24.4114
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43204496.36
|24.0025
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-07
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14009478.10
|23.3491
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-07
|IE0007Y8Y157
|10150000.000
|284170553.96
|27.9971
