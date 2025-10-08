Anzeige
Mittwoch, 08.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
08.10.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-07 IE00BF541080 303000.000 40008227.52 132.0404
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-07 IE00BF540Z61 851000.000 62006761.70 72.8634
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-07 IE00BQQP9F84 39100000.000 3378759074.73 86.4133
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-07 IE00BDFBTQ78 18775000.000 927179076.11 49.3837
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-07 IE00BYWQWR46 13250000.000 1033591639.30 78.0069
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-07 IE00BQQP9G91 13250000.000 1199891303.65 90.5578
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-07 IE00BDS67326 2278000.000 151100535.77 66.3303
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-07 IE00BQQP9H09 6250000.000 390412909.45 62.4661
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-07 IE00BL0BMZ89 3950000.000 142061835.09 35.9650
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-07 IE00BMC38736 55400000.000 3173132594.43 57.2768
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-07 IE00BMDH1538 12150000.000 101851751.51 8.3829
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-07 IE00BMDKNW35 43600000.000 760655504.47 17.4462
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-07 IE0000H445G8 425000.000 7778897.20 18.3033
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-07 IE0002PG6CA6 24900000.000 346529579.47 13.9169
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-07 IE0005B8WVT6 470000.000 10600792.89 22.5549
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-07 IE000YU9K6K2 7190000.000 468388320.96 65.1444
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-07 IE000B9PQW54 340000.000 7449818.21 21.9112
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-07 IE0001J5A2T9 475000.000 12096898.42 25.4672
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-07 IE0005TF96I9 300000.000 6097445.84 20.3248
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-07 IE000M7V94E1 24220000.000 1483793479.53 61.2631
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-07 IE000NXF88S1 960000.000 20040229.39 20.8752
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-07 IE000YYE6WK5 121600000.000 8025060792.24 65.9956
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-07 IE000J6CHW80 2574000.000 62835058.32 24.4114
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-07 IE0007I99HX7 1800000.000 43204496.36 24.0025
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-07 IE000SBU19F7 600000.000 14009478.10 23.3491
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-07 IE0007Y8Y157 10150000.000 284170553.96 27.9971

