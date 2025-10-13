VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BF541080
|303000.000
|39849782.65
|131.5174
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61262183.04
|71.9885
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BQQP9F84
|39450000.000
|3349981785.83
|84.9172
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BDFBTQ78
|18825000.000
|921254410.66
|48.9378
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1015358716.67
|76.0568
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1190327063.73
|89.4983
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BDS67326
|2284000.000
|151141704.22
|66.1741
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|376740886.24
|60.7647
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BL0BMZ89
|4000000.000
|141423768.63
|35.3559
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3054106135.84
|55.1283
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BMDH1538
|12300000.000
|97837246.13
|7.9542
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-10
|IE00BMDKNW35
|44500000.000
|762867079.37
|17.1431
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0000H445G8
|425000.000
|7646982.84
|17.9929
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0002PG6CA6
|27850000.000
|384999543.78
|13.8240
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10524745.41
|22.3931
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000YU9K6K2
|7790000.000
|506971500.09
|65.0798
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7327032.52
|21.5501
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12014751.55
|25.2942
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5961918.39
|19.8731
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000M7V94E1
|24920000.000
|1552368500.05
|62.2941
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|20308896.92
|19.1593
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000YYE6WK5
|122500000.000
|7746180266.55
|63.2341
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62297497.34
|24.2026
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42312018.95
|23.5067
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-10
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13678278.70
|22.7971
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-10
|IE0007Y8Y157
|11850000.000
|318590836.94
|26.8853
