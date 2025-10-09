Anzeige
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-08 IE00BF541080 303000.000 39991633.74 131.9856
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-08 IE00BF540Z61 851000.000 61879290.13 72.7136
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-08 IE00BQQP9F84 39200000.000 3469845216.17 88.5165
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-08 IE00BDFBTQ78 18825000.000 947903327.26 50.3534
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-08 IE00BYWQWR46 13300000.000 1035568999.13 77.8623
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-08 IE00BQQP9G91 13250000.000 1243212379.28 93.8273
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-08 IE00BDS67326 2284000.000 151551628.82 66.3536
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-08 IE00BQQP9H09 6250000.000 392337237.11 62.7740
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-08 IE00BL0BMZ89 4000000.000 144115235.03 36.0288
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-08 IE00BMC38736 55400000.000 3266480175.94 58.9617
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-08 IE00BMDH1538 12150000.000 99896262.80 8.2219
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-08 IE00BMDKNW35 44200000.000 790138249.33 17.8764
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-08 IE0000H445G8 425000.000 7781370.70 18.3091
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-08 IE0002PG6CA6 24900000.000 347605205.15 13.9600
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-08 IE0005B8WVT6 470000.000 10620059.83 22.5959
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-08 IE000YU9K6K2 7390000.000 499597433.23 67.6045
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-08 IE000B9PQW54 340000.000 7537231.57 22.1683
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-08 IE0001J5A2T9 475000.000 12179546.29 25.6412
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-08 IE0005TF96I9 300000.000 6172485.41 20.5750
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-08 IE000M7V94E1 24320000.000 1496364780.21 61.5282
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-08 IE000NXF88S1 960000.000 19929735.81 20.7601
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-08 IE000YYE6WK5 122000000.000 8122189023.03 66.5753
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-08 IE000J6CHW80 2574000.000 62784277.41 24.3917
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-08 IE0007I99HX7 1800000.000 43556619.40 24.1981
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-08 IE000SBU19F7 600000.000 14097128.86 23.4952
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-08 IE0007Y8Y157 10750000.000 297662859.44 27.6896

