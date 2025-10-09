VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BF541080
|303000.000
|39991633.74
|131.9856
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61879290.13
|72.7136
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|3469845216.17
|88.5165
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BDFBTQ78
|18825000.000
|947903327.26
|50.3534
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BYWQWR46
|13300000.000
|1035568999.13
|77.8623
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BQQP9G91
|13250000.000
|1243212379.28
|93.8273
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BDS67326
|2284000.000
|151551628.82
|66.3536
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|392337237.11
|62.7740
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BL0BMZ89
|4000000.000
|144115235.03
|36.0288
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3266480175.94
|58.9617
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BMDH1538
|12150000.000
|99896262.80
|8.2219
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-08
|IE00BMDKNW35
|44200000.000
|790138249.33
|17.8764
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0000H445G8
|425000.000
|7781370.70
|18.3091
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|347605205.15
|13.9600
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10620059.83
|22.5959
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000YU9K6K2
|7390000.000
|499597433.23
|67.6045
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7537231.57
|22.1683
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12179546.29
|25.6412
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6172485.41
|20.5750
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000M7V94E1
|24320000.000
|1496364780.21
|61.5282
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000NXF88S1
|960000.000
|19929735.81
|20.7601
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000YYE6WK5
|122000000.000
|8122189023.03
|66.5753
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62784277.41
|24.3917
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43556619.40
|24.1981
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-08
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14097128.86
|23.4952
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-08
|IE0007Y8Y157
|10750000.000
|297662859.44
|27.6896
