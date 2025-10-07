Anzeige
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-06 IE00BF541080 303000.000 39987767.51 131.9728
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-06 IE00BF540Z61 851000.000 62111226.04 72.9862
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-06 IE00BQQP9F84 39100000.000 3436573843.06 87.8919
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-06 IE00BDFBTQ78 18775000.000 935145976.10 49.8080
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-06 IE00BYWQWR46 13200000.000 1037548010.58 78.6021
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-06 IE00BQQP9G91 13300000.000 1223091913.28 91.9618
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-06 IE00BDS67326 2278000.000 151343707.24 66.4371
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-06 IE00BQQP9H09 6250000.000 394420430.52 63.1073
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-06 IE00BL0BMZ89 3950000.000 142825479.09 36.1583
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-06 IE00BMC38736 55400000.000 3235535393.03 58.4032
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-06 IE00BMDH1538 12150000.000 103148963.57 8.4896
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-06 IE00BMDKNW35 43450000.000 763697185.66 17.5765
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-06 IE0000H445G8 425000.000 7790219.40 18.3299
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-06 IE0002PG6CA6 24900000.000 346730341.52 13.9249
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-06 IE0005B8WVT6 470000.000 10566963.15 22.4829
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-06 IE000YU9K6K2 6940000.000 452484612.76 65.1995
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-06 IE000B9PQW54 340000.000 7444710.47 21.8962
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-06 IE0001J5A2T9 475000.000 12150699.55 25.5804
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-06 IE0005TF96I9 300000.000 6118585.40 20.3953
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-06 IE000M7V94E1 23920000.000 1470441100.29 61.4733
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-06 IE000NXF88S1 960000.000 20099892.17 20.9374
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-06 IE000YYE6WK5 120700000.000 8007834686.45 66.3449
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-06 IE000J6CHW80 2574000.000 62890676.17 24.4331
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-06 IE0007I99HX7 1800000.000 43598981.55 24.2217
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-06 IE000SBU19F7 600000.000 14129643.02 23.5494
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-06 IE0007Y8Y157 9750000.000 271388962.91 27.8348

