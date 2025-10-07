VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BF541080
|303000.000
|39987767.51
|131.9728
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62111226.04
|72.9862
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BQQP9F84
|39100000.000
|3436573843.06
|87.8919
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BDFBTQ78
|18775000.000
|935145976.10
|49.8080
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BYWQWR46
|13200000.000
|1037548010.58
|78.6021
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1223091913.28
|91.9618
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BDS67326
|2278000.000
|151343707.24
|66.4371
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|394420430.52
|63.1073
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|142825479.09
|36.1583
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3235535393.03
|58.4032
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BMDH1538
|12150000.000
|103148963.57
|8.4896
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-06
|IE00BMDKNW35
|43450000.000
|763697185.66
|17.5765
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0000H445G8
|425000.000
|7790219.40
|18.3299
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|346730341.52
|13.9249
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10566963.15
|22.4829
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000YU9K6K2
|6940000.000
|452484612.76
|65.1995
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7444710.47
|21.8962
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12150699.55
|25.5804
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6118585.40
|20.3953
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000M7V94E1
|23920000.000
|1470441100.29
|61.4733
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000NXF88S1
|960000.000
|20099892.17
|20.9374
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000YYE6WK5
|120700000.000
|8007834686.45
|66.3449
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62890676.17
|24.4331
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43598981.55
|24.2217
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-06
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14129643.02
|23.5494
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-06
|IE0007Y8Y157
|9750000.000
|271388962.91
|27.8348
