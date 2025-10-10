VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BF541080
|303000.000
|39986133.62
|131.9674
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61597614.21
|72.3826
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BQQP9F84
|39250000.000
|3347355180.92
|85.2829
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BDFBTQ78
|18825000.000
|937501337.60
|49.8009
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BYWQWR46
|13300000.000
|1029838909.55
|77.4315
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BQQP9G91
|13250000.000
|1199322157.09
|90.5149
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BDS67326
|2284000.000
|151515598.46
|66.3378
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|386770741.50
|62.3824
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BL0BMZ89
|4000000.000
|143901717.86
|35.9754
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3247740186.52
|58.6235
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|99890974.89
|8.2555
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-09
|IE00BMDKNW35
|44450000.000
|807075136.51
|18.1569
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0000H445G8
|425000.000
|7761879.97
|18.2632
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0002PG6CA6
|26500000.000
|380221824.69
|14.3480
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10578954.19
|22.5084
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000YU9K6K2
|7590000.000
|521069239.00
|68.6521
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7495452.50
|22.0454
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12129537.23
|25.5359
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6108372.59
|20.3612
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000M7V94E1
|24570000.000
|1521422050.39
|61.9219
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000NXF88S1
|960000.000
|19491358.96
|20.3035
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000YYE6WK5
|122400000.000
|7996898147.58
|65.3341
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62599287.90
|24.3198
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43361099.35
|24.0895
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-09
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14029189.95
|23.3820
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-09
|IE0007Y8Y157
|11400000.000
|320111909.31
|28.0800
