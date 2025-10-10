Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
09.10.25 | 15:29
62,46 Euro
+0,01 % +0,01
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,0362,8508:32
62,0362,8508:32
PR Newswire
10.10.2025 08:06 Uhr
77 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-09 IE00BF541080 303000.000 39986133.62 131.9674
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-09 IE00BF540Z61 851000.000 61597614.21 72.3826
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-09 IE00BQQP9F84 39250000.000 3347355180.92 85.2829
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-09 IE00BDFBTQ78 18825000.000 937501337.60 49.8009
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-09 IE00BYWQWR46 13300000.000 1029838909.55 77.4315
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-09 IE00BQQP9G91 13250000.000 1199322157.09 90.5149
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-09 IE00BDS67326 2284000.000 151515598.46 66.3378
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-09 IE00BQQP9H09 6200000.000 386770741.50 62.3824
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-09 IE00BL0BMZ89 4000000.000 143901717.86 35.9754
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-09 IE00BMC38736 55400000.000 3247740186.52 58.6235
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-09 IE00BMDH1538 12100000.000 99890974.89 8.2555
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-09 IE00BMDKNW35 44450000.000 807075136.51 18.1569
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-09 IE0000H445G8 425000.000 7761879.97 18.2632
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-09 IE0002PG6CA6 26500000.000 380221824.69 14.3480
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-09 IE0005B8WVT6 470000.000 10578954.19 22.5084
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-09 IE000YU9K6K2 7590000.000 521069239.00 68.6521
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-09 IE000B9PQW54 340000.000 7495452.50 22.0454
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-09 IE0001J5A2T9 475000.000 12129537.23 25.5359
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-09 IE0005TF96I9 300000.000 6108372.59 20.3612
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-09 IE000M7V94E1 24570000.000 1521422050.39 61.9219
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-09 IE000NXF88S1 960000.000 19491358.96 20.3035
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-09 IE000YYE6WK5 122400000.000 7996898147.58 65.3341
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-09 IE000J6CHW80 2574000.000 62599287.90 24.3198
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-09 IE0007I99HX7 1800000.000 43361099.35 24.0895
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-09 IE000SBU19F7 600000.000 14029189.95 23.3820
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-09 IE0007Y8Y157 11400000.000 320111909.31 28.0800

© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.