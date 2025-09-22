VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BF541080
|303000.000
|40112435.98
|132.3843
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62108872.45
|73.5016
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BQQP9F84
|32250000.000
|2599151034.44
|80.5938
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BDFBTQ78
|18425000.000
|847218421.39
|45.9820
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BYWQWR46
|12950000.000
|1020169181.36
|78.7775
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BQQP9G91
|13450000.000
|1100653720.84
|81.8330
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140491010.02
|66.5834
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|386616047.81
|61.8586
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|132264462.85
|35.7472
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BMC38736
|55150000.000
|2929179494.48
|53.1130
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|81505824.35
|7.4435
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-19
|IE00BMDKNW35
|42350000.000
|652997910.14
|15.4191
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0000H445G8
|425000.000
|7782872.30
|18.3126
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0002PG6CA6
|23050000.000
|272422705.73
|11.8188
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8090670.37
|23.1162
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000YU9K6K2
|5590000.000
|311327849.84
|55.6937
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5809466.24
|21.5165
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7075113.58
|25.7277
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4873606.26
|20.3067
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000M7V94E1
|21120000.000
|1242825260.40
|58.8459
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16852028.07
|20.0619
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000YYE6WK5
|116750000.000
|7226350368.03
|61.8959
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62739456.92
|24.3743
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43993114.09
|23.7801
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-19
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14155469.59
|23.5924
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-19
|IE0007Y8Y157
|7000000.000
|178168322.62
|25.4526
