Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 22

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-19IE00BF541080303000.00040112435.98132.3843
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-19IE00BF540Z61845000.00062108872.4573.5016
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-19IE00BQQP9F8432250000.0002599151034.4480.5938
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-19IE00BDFBTQ7818425000.000847218421.3945.9820
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-19IE00BYWQWR4612950000.0001020169181.3678.7775
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-19IE00BQQP9G9113450000.0001100653720.8481.8330
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-19IE00BDS673262110000.000140491010.0266.5834
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-19IE00BQQP9H096250000.000386616047.8161.8586
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-19IE00BL0BMZ893700000.000132264462.8535.7472
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-19IE00BMC3873655150000.0002929179494.4853.1130
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-19IE00BMDH153810950000.00081505824.357.4435
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-19IE00BMDKNW3542350000.000652997910.1415.4191
VanEck New China UCITS ETF2025-09-19IE0000H445G8425000.0007782872.3018.3126
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-19IE0002PG6CA623050000.000272422705.7311.8188
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-19IE0005B8WVT6350000.0008090670.3723.1162
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-19IE000YU9K6K25590000.000311327849.8455.6937
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-19IE000B9PQW54270000.0005809466.2421.5165
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-19IE0001J5A2T9275000.0007075113.5825.7277
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-09-19IE0005TF96I9240000.0004873606.2620.3067
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-19IE000M7V94E121120000.0001242825260.4058.8459
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-19IE000NXF88S1840000.00016852028.0720.0619
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-19IE000YYE6WK5116750000.0007226350368.0361.8959
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-19IE000J6CHW802574000.00062739456.9224.3743
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-19IE0007I99HX71850000.00043993114.0923.7801
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-19IE000SBU19F7600000.00014155469.5923.5924
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-19IE0007Y8Y1577000000.000178168322.6225.4526

© 2025 PR Newswire
