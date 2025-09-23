VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BF541080
|303000.000
|40170605.52
|132.5763
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62110620.32
|73.5037
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BQQP9F84
|32250000.000
|2678401952.15
|83.0512
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BDFBTQ78
|18425000.000
|864664257.33
|46.9289
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BYWQWR46
|12950000.000
|1019639535.61
|78.7366
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BQQP9G91
|13450000.000
|1145370317.41
|85.1576
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BDS67326
|2110000.000
|140585210.09
|66.6281
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|386769568.72
|61.8831
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BL0BMZ89
|3750000.000
|133844965.72
|35.6920
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BMC38736
|55150000.000
|2984350637.44
|54.1133
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|84297936.34
|7.6984
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-22
|IE00BMDKNW35
|42200000.000
|659940516.69
|15.6384
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0000H445G8
|425000.000
|7793872.04
|18.3385
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0002PG6CA6
|23350000.000
|276305142.02
|11.8332
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8001441.05
|22.8613
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000YU9K6K2
|5640000.000
|320502315.11
|56.8267
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5861692.69
|21.7100
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7048231.86
|25.6299
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4897235.27
|20.4051
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000M7V94E1
|21320000.000
|1277882455.78
|59.9382
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16891512.33
|20.1089
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000YYE6WK5
|116750000.000
|7301906003.56
|62.5431
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62741372.70
|24.3750
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43989221.85
|23.7780
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-22
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14128303.72
|23.5472
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-22
|IE0007Y8Y157
|7200000.000
|182626909.89
|25.3648
