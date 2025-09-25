VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BF541080
|303000.000
|40178092.34
|132.6010
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61936515.55
|73.2977
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BQQP9F84
|32450000.000
|2648661546.25
|81.6229
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BDFBTQ78
|18425000.000
|860149885.00
|46.6838
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BYWQWR46
|12950000.000
|1007548680.87
|77.8030
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BQQP9G91
|13000000.000
|1092926404.27
|84.0713
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BDS67326
|2136000.000
|141923210.94
|66.4435
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|384745120.86
|61.5592
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BL0BMZ89
|3900000.000
|138532616.70
|35.5212
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BMC38736
|55050000.000
|2978712274.74
|54.1092
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BMDH1538
|11150000.000
|81870040.44
|7.3426
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-24
|IE00BMDKNW35
|42200000.000
|653640826.96
|15.4891
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0000H445G8
|425000.000
|7816254.20
|18.3912
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0002PG6CA6
|23500000.000
|292077642.50
|12.4288
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10660793.79
|22.6825
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000YU9K6K2
|5840000.000
|332760617.03
|56.9796
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7207585.25
|21.1988
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7043396.12
|25.6123
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4833934.48
|20.1414
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000M7V94E1
|21670000.000
|1270129119.49
|58.6123
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17491237.02
|20.8229
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000YYE6WK5
|117150000.000
|7404200248.66
|63.2027
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62718088.51
|24.3660
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43724084.18
|23.6346
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-24
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14071512.95
|23.4525
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-24
|IE0007Y8Y157
|7750000.000
|199437384.93
|25.7339
