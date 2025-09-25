Glattbrugg - Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gibt die Einführung seines Data Center Innovation Lab bekannt. Das Digital Realty Innovation Lab (DRIL) bietet Partnern und Kunden eine umfassend unterstützte, praxisnahe Testumgebung für Rechenzentren, in der sie eigene Workloads einbringen oder vorkonfigurierte Infrastrukturen nutzen können, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab